Webuild svetta a Piazza Affari dopo i risultati preliminari del 2021

Equita

Webuild

(Teleborsa) -, che risulta uno dei migliori del FTSE Italia All-Share dopo la pubblicazione dei risultati preliminari gestionali del 2021. In particolare, i nuovi ordini acquisiti e in corso di finalizzazione hanno raggiunto un nuovo record, a quota 10,8 miliardi di euro nel 2021. "L'andamento del debito conferma il miglioramento della dinamica del circolante anche per effetto delavviato negli ultimi anni dalla società e del miglioramento del contesto di mercato italiano", scrivono gli analisti diSpicca il volo il titolo, società quotata su Euronext Milan, che si attesta a 2,118, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,147 e successiva a quota 2,205. Supporto a 2,089.