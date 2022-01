Chiusura contrastata per Wall Street. Sale il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche lascia sul parterre lo 0,56%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 4.663 punti. Buona la prestazione del(+0,75%); pressoché invariato l'(+0,18%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,44%),(+0,89%) e(+0,53%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,01%),(-0,84%) e(-0,65%).del Dow Jones,(+1,95%),(+1,77%),(+1,71%) e(+1,38%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,15%.In caduta libera, che affonda del 3,88%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,8 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,51%.(+8,60%),(+7,04%),(+6,27%) e(+6,27%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,73%.Sensibili perdite per, in calo del 4,40%.In apnea, che arretra del 3,82%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,83%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Empire State Index (atteso 27,5 punti; preced. 31,9 punti)16:00: Indice NAHB (atteso 85 punti; preced. 84 punti)14:30: PhillyFed (atteso 20 punti; preced. 15,4 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 230K unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,9%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,55 Mln barili)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,1%).