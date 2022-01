Banca Popolare di Lajatico cede crediti UTP per 4,15 milioni di euro

(Teleborsa) - LaS.C.p.A. ha ceduto alla società veicolo Eudaimonia SPV un(UTP, ovvero inadempienze probabili) per complessivi(Gross Book Value), composto per il 76,44% da crediti garantiti da ipoteche e per il 23,46% da crediti non assistiti da garanzia reale. Con tale cessione l'istituto toscano ha contribuito alla nascita del Fondo di investimento alternativo di tipo chiuso riservato denominato Eleuteria, lanciato da Prelios e Luzzatti "L'operazione, che consente la cancellazione dei crediti ceduti, è parte integrante della complessiva strategia di", si legge in una nota.