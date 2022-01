Caro bollette, Codacons: "Rateizzazione sia automatica e non a richiesta dell'utente"

(Teleborsa) - L'enorme stangata prevista per il 2022 nei confronti delle famiglie italiane a causa del caro bollette, rischia di colpire duramente migliaia di persone in tutta Italia, già in difficoltà con i costi della vita sempre più elevati in un periodo di profonda crisi economica e occupazionale.Per cercare di limitare il problema il Governo è intervenuto prevedendo la. Agevolazione che, tuttavia, – come rileva il Codacons – non sarà automatica, ma su richiesta dell'utente."Si tratta di misure che, come diciamo noi da settimane e mesi, si dimostrano essere ancora insufficienti ed inidonee a tutelare davvero le famiglie in difficoltà, duramente colpite dalla crisi economica ed occupazionale causata dalla pandemia per il Covid-19, che non riescono a far fronte ai costi via via sempre maggiori delle materie prime luce e gas – attacca il–. Servono misure concrete e reali che siano vicine alle famiglie italiane in difficoltà. In primo luogo la rateizzazione deve essere automatica e non su richiesta, in quanto moltissime persone non sono a conoscenza di questa possibilità e rischiano di non accorgersi della misura, ed in secondo luogo vogliamo tutele vere".