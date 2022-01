Credit Suisse, analisti: cambio chairman solleva dubbi su strategia

Credit Suisse

(Teleborsa) -è sotto pressione in borsa dopo che ha lasciato il ruolo didopo solo nove mesi. Le dimissioni sono arrivate in seguito alle accuse di aver trasgredito alcune norme sulla quarantena per il Covid-19. L'uscita di Antonio Horta-Osorio "lascia il Credit Suisse con lae probabilmente verranno sollevate domande sulla leadership", secondo. "A medio termine ci chiediamo se l'attenzione alla crescita rispetto al ritorno di capitale e alla crescita dei ricavi rispetto al risparmio sui costi possa essere rivisitata", hanno aggiunto gli analisti in una nota.Secondo, l'uscita del presidente è "" e la banca USA ritiene "che questi problemi in Credit Suisse porteranno a un controllo continuo da parte delle autorità di regolamentazione, all'avversione al rischio da parte del gruppo e quindi l'implied cost of equity rimarrà probabilmente elevato". "Un altro cambiamento al vertice in così poco tempo solleva naturalmentee su altri potenziali cambiamenti al management", scrive KBW, aggiungendo di ritenere che, "a parte alcune modifiche, è probabile che nulla di importante cambi alla strategia nel breve-medio termine".registra unae si attesta a 9,39 sulla borsa di Zurigo. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 9,3 e successiva a 9,21. Resistenza a 9,51.