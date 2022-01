Enel X scelta da Lucart per decarbonizzare impianto Diecimo

Gruppo Enel

(Teleborsa) -, business line del, per disegnare un modello di sviluppo industriale sostenibile in termini economici e ambientali. L'azienda cartaria, conosciuta per i brand Tenderly, Grazie Natural e Tutto Pannocarta, ha avviato un percorso didi produzione con l’installazione di unnello stabilimento di, in provincia di Lucca. L'impianto genereràe consentirà dil’anno."L’accordo con Lucart dimostra ancora una volta quanto per Enel X sia importante mettere a disposizione delle più importanti aziende del Paese tecnologie all’avanguardia che rendono i siti produttivi meno onerosi e più sostenibili", ha dichiarato, Responsabile di Enel X Italia."Da sempre siamo attentissimi alle modalità di produzione dell’energia elettrica e del calore necessari per realizzare e trasformare la carta nei prodotti per l’igiene che usiamo tutti i giorni a casa e al lavoro", ha dichiarato, Amministratore Delegato del Gruppo Lucart, sottolineando che quello di Diecimo sarà uno degli impianti privati più grandi mai installati in Toscana.Le attività che Enel X avvierà presso gli stabilimenti di Lucart interesseranno diversi aspetti della filiera produttiva dell’azienda che in futuro prevede l’istallazione di ulteriori impianti per la produzione di energia rinnovabile. Sono allo studio soluzioni integrate dedicate alle imprese del settore cartario e al suo indotto che riguardano la generazione distribuita, la flessibilità, l’efficienza energetica, la decarbonizzazione e la mobilità sostenibile.