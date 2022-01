FOPE, nel 2021 i ricavi superano del 15% i livelli pre-pandemia

FOPE

(Teleborsa) -ha registrato, in crescita del 55% rispetto ai 26 milioni di euro nel 2020 e del 15,3% rispetto ai 35 milioni di euro dell'esercizio 2019 pre-pandemia. "Grande soddisfazione chiudere l'anno con questo importante risultato, realizzato in un contesto, quello del 2021, nel quale i mercati sono ancora condizionati dagli effetti negativi della pandemia", ha commentato, amministratore delegato della società orafa vicentina attiva nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata susu Euronext Growth Milan."In questo senso il dato è ancora più significativo perché prodotto- ha aggiunto Nardin - Un segnale confortante, indice del processo di crescita e affermazione del brand che FOPE ha ripreso, in particolare nei paesi esteri che da sempre apprezzano i nostri gioielli e nei quali abbiamo una presenza consolidata".