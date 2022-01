ILBE, ValueTrack taglia target price dopo dual listing e conti

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato a 5 euro per azione (da 5,30 euro) ilsu(ILBE), global production company quotata su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris. La revisione della valutazione è arrivata dopo la comunicazione dei risultati dei il dual listing sulla. In particolare, i conti al 30 settembre 2021 vengono descritti come contrastanti, in quanto segnalano "ricavi forti, diluizione dei margini e un inaspettato consumo di cassa di 12 milioni di euro nel trimestre".Gli analisti si aspettano che il management segua una, e ILBE dovrebbe attenersi ai piani di produzione annunciati, evitare ulteriori fusioni e acquisizioni e avviare il deleverage. "In alternativa, il management può cercare- capitalizzando anche sulla recente doppia quotazione - per finanziare produzioni di contenuti e strategie aziendali più aggressive", si legge nella ricerca degli analisti.Ora ValueTrack si aspetta per il 2021per 162,9 milioni di euro, undi 149 milioni di euro e undi 18,7 milioni di euro. Nel 2022 questi valori dovrebbero passare, rispettivamente, a 157,6 milioni di euro, 113,6 milioni di euro e 19,5 milioni di euro. Nel 2023 sono attesi ricavi per 160,4 milioni di euro, un EBITDA di 111,8 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 18,5 milioni di euro.Intanto, è ottima la performance dia Piazza Affari, dove si attesta a 2,73 con un. Il titolo risulta il migliore del FTSE Italia Growth. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 2,777 e successiva a 2,917. Supporto a 2,637.