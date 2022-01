In rialzo la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. La giornata non dovrebbe registrare particolari scossoni o volumi, anche perché non saranno pubblicati dati macroeconomici rilevanti e Wall Street è chiusa per festività. L'Istat ha confermato le stime per l'inflazione in Italia a dicembre, affermando che l'anno scorso i prezzi al consumo sono tornati a crescere in media d'anno (+1,9%), registrando l’aumento più ampio dal 2012 (+3%).Sul fronte societario, è debole(che ha comunicato le dimissioni dal CdA di, dopo quelle di Francesco Gaetano Caltagirone) e mostrano ottimi rialzi(che sta organizzando un roadshow per un potenziale"),(che ha registrato unnel 2021) e(che ha siglato per complessivi 21,1 milioni di euro).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,142. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,21%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%.Invariato lo, che si posiziona a +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,29%.avanza dello 0,38%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,71%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,62%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,31%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 30.121 punti.In moderato rialzo il(+0,57%); come pure, leggermente positivo il(+0,64%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,51%.In luce, con un ampio progresso dell'1,90%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,59%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,10%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,11%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,15%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.Tra i(+4,86%),(+3,29%),(+2,80%) e(+2,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,49%.scende dell'1,58%.Calo deciso per, che segna un -1,39%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,35%.