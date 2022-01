In rosso il comparto telecomunicazioni in Italia (-1,34%), andamento negativo per Giglio Group

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

Telecom Italia

Inwit

Giglio Group

Softlab

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l', che è peggiore dell'Ilha aperto a quota 11.075,2 in calo dell'1,34%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 280, in prossimità della chiusura di ieri.Tra le azioni più importanti del comparto telecomunicazioni di Milano, in forte ribasso, che mostra un -2,02%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,71%.Tra ledi Piazza Affari, a picco, che presenta un pessimo -2,51%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,08%.