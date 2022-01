Istat, 10,6 milioni di famiglie hanno ricevuto aiuti con crisi Covid

(Teleborsa) - Il, anno di inizio della pandemia, è stato caratterizzato da. Un drastico calo dell'attività collegato al lockdown si è tradotto in una caduta dell'occupazione e in un aumento dell'inattività, che gli interventi del governo hanno mitigato, offrendo un sostegno al redito per milioni di famiglie. E' la fotografia scattata da un rrelativo all'anno dello scoppio della crisi sanitaria.Considerando il mercato del lavoro, nel 2020 si è registrata una forte contrazione del numero di(-464 mila individui) ed anche dei(-269 mila) rispetto all’anno precedente, a fronte di un aumento degli(+567 mila). La caduta del tasso di occupazione dal 59% al 58,1% è stata accompagnata dal un calo del tasso di disoccupazione dal 10,2% al 9,4% e da un consistente incremento del tasso di inattività dal 34,3% al 35,9%.La diminuzione della disoccupazione ed il contestuale aumento dell'inattività si sono rivelati più accentuati nelle fasce più basse di reddito, mentre nel quinto centrale di reddito, la riduzione del tasso di occupazione (dal 61,6% al 60%) è stata compensata quasi totalmente da un incremento del tasso di inattività (dal 33,1% al 34,7%).Per effetto delle misure introdotte dal Governo, risulta che circa(il 40,7% del totale) hanno ottenuto almeno un trasferimento e che, fra le famiglie beneficiarie, il 15,2% ha ricevuto più di un tipo di sussidio.Tra le famiglie beneficiarie, l’84,3% ha percepito solo(indennità per lavoratori autonomi e atipici, CIG, bonus lavoratori domestici e bonus baby-sitting), il 12,7% solo(Reddito e Pensione di Cittadinanza, Reddito di emergenza) e il 3% entrambe le tipologie.Più in dettaglio, il 55,4% delle famiglie beneficiarie ha ricevuto esclusivamente sostegni al reddito preesistenti, quali CIG e RdC, il 32,3% solo misure disegnate per l’emergenza Covid-19 (indennità per lavoratori autonomi e atipici, bonus lavoratori domestici, bonus baby-sitting, REM) e il 12,3% ha percepito entrambe le tipologie.Analizzando le misure principali, si stima che per il 44,5% dei lavoratori dipendenti (non agricoli) sia stata utilizzata almeno un’ora in. La quota raggiunge il 51,3% per i lavoratori a tempo indeterminato, con forti concentrazioni nei settori delle costruzioni e degli alberghi e ristoranti (oltre il 70%). Rispetto alla distribuzione del reddito, la percentuale di percettori di CIG è maggiore nei tre quinti centrali (oltre 47%).e atipici ha riguardato il 10,8% della popolazione in età attiva, con incidenze più elevate nel quinto più povero (13,6%) e in alcuni settori, quali agricoltura (65,2%), costruzioni (30%), alberghi e ristoranti (29,2%) e commercio (26,5%).Il 75,5% delle famiglie beneficiarie delè collocato invece nel quinto di reddito più povero. Il, la misura emergenziale di contrasto alla povertà, ha coinvolto il 62,4% delle famiglie appartenenti al quinto più povero.Il Reddito di emergenza ha coinvolto una quota più ampia di famiglie con individui di cittadinanza non italiana (24,3%) rispetto al Reddito di cittadinanza (14,4%).