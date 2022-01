L'indice delle aziende sanitarie tentennante (+0,54%)

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Si muove con moderazione il, che chiude poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella delIlha aperto a 298.219,2, con una risalita di appena 1.600,9 punti rispetto alla vigilia, mentre l'segna un forte incremento dell'1,06% a 880.Nel, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,47%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,86%.Tra le azioni del, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,25%.