L'indice media italiano si muove in territorio positivo (+1,08%), corre Alkemy

comparto media dell'Italia

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

Ftse SmallCap

Alkemy

RCS

Cairo Communication

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 10.765,3 in guadagno dell'1,08%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 277, dopo aver avviato la seduta a 274.Tra le azioni del, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,39%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,71%.In luce, con un ampio progresso dell'1,23%.