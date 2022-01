Patto Stabilità, più flessibilità: con la riforma parte la sfida

(Teleborsa) - Tra i tanti temi sul tavolo dell'Eurogruppo di oggi, tiene banco la riforma del Patto di Stabilità. Anche in scia ai cambiamenti provocati dalla crisi severa innescata dalla pandemia, sono in tanti a chiederne una, ma non manca il pressing di chi spinge per restare sulla strada delDiscussioni positive" oggi all'Eurogruppo sulla riforma del patto di stabilità e di crescita. Lo afferma la Presidente della Bce,con alcuni messaggi via Twitter, mentre si stanno concludendo i lavori. Lagarde ha aggiunto che sono stati accolti i quattro nuovi ministri delle Finanze, di Austria, Germania, Lussemburgo e Olanda, rallengrandosi che due (Lussemburgo e Olanda) siano donne.Il dibattito sulla revisione delle regole Ue sui conti pubblici richiede unche tenga conto delle situazioni "molto diverse" in cui si trovano i Paesi della zona euro per quanto riguarda il rapporto debito pubblico/PIL. Lo ha detto la ministra dell'Economia spagnola,o, entrando all'Eurogruppo a Bruxelles."Crediamo che sia molto importante evitare iche abbiamo adottato per affrontare la pandemia", ha spiegato aggiungendo che "occorre evitare un'applicazione sic et simpliciter delle regole che avevamo prima della pandemia". "Credo - ha aggiunto - che tutti i Paesi siano consapevoli della necessità di un approccio pragmatico, che integri il fatto che il punto di partenza sul rapporto debito/Pil tra gli Stati membri è molto diverso da quello che avevamo prima della pandemia e il fatto che dobbiamo avere un dibattito che"Il debito resta debito, non c'è alcun dubbio.quando la crisi sarà finita. Questo è molto importante per creare spazio" di manovra "per altre crisi". Così il Ministro delle Finanze austriache,arrivando al suo primo Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro ha sottolineato che Vienna sostiene "con forza il ritorno a una politica finanziaria seria e solida" in Europa, sulla scia di quanto fatto a livello nazionale.Per il Commissario europeo all'Economia,er il livello del debito, che tutti i Paesi hanno aumentato in reazione alla pandemia, e per l'enorme necessità di investimenti per sostenere la transizione climatica".. Ma la crescita viene prima della stabilità: una crescita duratura e giusta è indispensabile per i cittadini europei". Questa la posizione del ministro francese delle Finanze,per il quale "Bisogna domandarsi quali investimenti bisogna fare per favorire la crescita e la transizione verde e ogni Stato deve impegnarsi sul rispetto di regole per assicurare una crescita duratura e preservare l'unità dell'Eurozona", ha detto, evidenziando che la discussione può essere "costruttiva"."Il Patto di stabilità ha mostrato di essere flessibile durante la crisi,. Così il ministro delle Finanze tedesco,che si dice "molto a favore di una riduzione del debito pubblico, è importante anche per l'Unione bancaria risolvere il nesso tra banche e debito sovrano", ha spiegato, evidenziando che la Germania è "aperta a progressi, ma va trovato un equilibrio intelligente fra debito e investimenti".