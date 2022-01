Pechino 2022, ancora incubo Covid: annullata vendita biglietti

(Teleborsa) - Ancora lunga l'ombra del Covid sull: laha annullato i piani per la vendita dei biglietti al grande pubblico. I biglietti, in vendita dal prossimo 4 febbraio, saranno riservati ad un numero di invitatiche potrà seguire le“Al fine di proteggere la salute e la sicurezza del personale e degli spettatori legati alle Olimpiadi, è stato deciso di adeguare il piano precedente sulla vendita dei biglietti al pubblico e della organizzazione degli spettatori in loco”, ha chiarito il Comitato organizzatore in una nota. In precedenza,Nelle ultime ore, intanto, è emerso un nuovo allarme, legato al contagio da variante Omicron. Le autorità cinesi hanno infatti invitato la popolazione a non ordinare pacchi dall’estero, visto che, secondo l’agenzia ufficiale Xinhua, che cita Pang Xinghuo (vice direttore del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Pechino), "non si può escludere che il primo caso di trasmissione locale di variante Omicron a Pechino" sia un’infezione "".