PharmaNutra, nuovo brevetto negli Stati Uniti

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha ottenuto un. Ciò consolida la proprietà intellettuale di PharmaNutra sull'uso degli acidi grassi cetilati (CFA), ovvero il principio funzionale alla base dei dispositivi medici a marchio Cetilar per il trattamento e la prevenzione di problematiche muscolari e articolari. Nel 2020 la società aveva ottenuto, sempre negli Stati Uniti, la concessione di un brevetto di processo per la produzione di CFA, la registrazione del marchio Cetilar, l'attestazione GRAS per le formulazioni orali a base di CFA."Ancora un- ha commentato, presidente e co-fondatore di PharmaNutra - Si tratta di un percorso lungo e complesso, che una volta concluso aprirà a PharmaNutra e in particolare al nostro brand Cetilar nuovi scenari e ampie prospettive di crescita in un paese dall’enorme potenziale".