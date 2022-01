Racing Force, accordo pluriennale con NIO 333 per la Formula E

Racing Force

(Teleborsa) -ha firmato une diventa quindi Fornitore Ufficiale di abbigliamento tecnico per i piloti e i meccanici del team a partire dalla stagione 2021-2022 del Campionato Mondiale Formula E. Lo ha comunicato in una nota il gruppo che controlla il marchio,, quotato da novembre 2021 su Euronext Growth Milan e attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport. La fornitura riguardaper i piloti,per il team. Il gruppo italiano prevede che il marchio "avrà un'ottima visibilità negli spazi di competenza del team NIO 333 Formula E, durante tutti i weekend di prove e gara del principale campionato elettrico mondiale"."Siamo fieri di essere partner di un team moderno e dinamico, che corre in un campionato nel quale crediamo fortemente - ha commentatodi Racing Force Group - Inoltre, chi lavora a NIO 333 Formula E ha la stessa passione per la ricerca e per la tecnologia che abbiamo noi, e questa è la premessa perfetta per una collaborazione fruttuosa".