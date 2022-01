Raffaele Jerusalmi (ex Borsa Italiana) entra in Pictet WM

(Teleborsa) -, amministratore delegato di Borsa Italiana fino a novembre 2021, è(Pictet WM), nel team guidato in Italia da Alessandra Losito, Country Head. Il manager "contribuirà all'ulteriore sviluppo del segmento wealth management del gruppo Pictet grazie alla sua esperienza e alla fitta collaborazione con imprenditori e aziende italiane", spiega una nota del gruppo specializzato nel wealth/asset management e negli asset services.Jerusalmi, in Borsa Italiana dal 1998, ne è stato. Negli stessi anni è stato anche membro del CdA del London Stock Exchange Group (LSEG) e direttore esecutivo della divisione Capital Market. Durante il periodo 2009-2021 il manager italiano è stato anche vicepresidente di diverse società di LSEG e Borsa ed è stato presidente di Elite."Il wealth management ha oggi una grande opportunità, quella di ricoprire un ruolo importante anche nella ripartenza del Paese, attraverso un'ottimale allocazione dei patrimoni di famiglie e imprenditori nel lungo periodo - ha commentato Jerusalmi - Far parte di questo progetto è per meche mi ha visto per molti anni al fianco di aziende desiderose di crescere e internazionalizzare la propria attività". Fondato a Ginevra nel 1805, Pictet è uno dei principali gestori patrimoniali e del risparmio indipendenti in Europa, con un patrimonio gestito e amministrato che ammonta a oltre 640 miliardi di euro; è presente in Italia da oltre 20 anni.