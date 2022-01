Saipem, il calendario finanziario del 2022

Società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

(Teleborsa) - Laquale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2022 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli AzionistiCDA: Risultati preconsuntivi consolidati 2021Appuntamento: Comunicato stampa e conference callCDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio per l’esercizio al 31 dicembre 2021. Comunicato stampaCDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022Appuntamento: Comunicato stampa e conference callAssemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2021 -Unica convocazione. Comunicato stampa sugli esiti assembleariCDA: Risultati del II trimestre e relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022Appuntamento: Comunicato stampa e conference callCDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022Appuntamento: Comunicato stampa e conference call