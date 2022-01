Seduta moderatamente positiva in Piazza Affari

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee, in una, anche perché non saranno pubblicati dati macroeconomici rilevanti e perché Wall Street è chiusa per festività. L'Istat ha confermato le stime per l'inflazione in Italia a dicembre, affermando che l'anno scorso i prezzi al consumo sono tornati a crescere in media d'anno (+1,9%), registrando l’aumento più ampio dal 2012 (+3%).Sul fronte societario, scambiano sulla parità(che ha comunicato le dimissioni dal CdA di, dopo quelle di Francesco Gaetano Caltagirone) e Falck Renewables (in partnership con BlueFloat Energy ha vinto una gara per l'eolico offshore in Scozia). Mostrano ottimi rialzi(che sta organizzando un roadshow per un potenziale" e si è aggiudicata un contratto da 940 milioni di euro in Arabia Saudita),(che ha registrato unnel 2021) e(che ha siglato per complessivi 21,1 milioni di euro).In Europa, tiene banco il possibile acquisto da parte didella), con i due titoli che si muovono in direzione opposta. Perde terreno in borsa, dopo l'uscita dalla società delin seguito alle accuse di aver trasgredito alcune norme sulla quarantena per il Covid-19.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,141. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 83,67 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,28%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,42%, buona performance per, che cresce dello 0,77%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,70%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,44% a 27.664 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.156 punti.Poco sopra la parità il(+0,64%); sulla stessa tendenza, in rialzo il(+0,82%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,73%),(+1,79%),(+1,30%) e(+1,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,61%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,38%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,26%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,07%.Tra i(+3,93%),(+3,49%),(+2,89%) e(+2,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,49%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,39%.scende dell'1,33%.Calo deciso per, che segna un -1,05%.