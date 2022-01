Aeroporto di Tonga ancora isolato

(Teleborsa) - Continua a essere difficile la situazione relativa alle comunicazioni con Tonga, che subisce gli effetti dell’Oltre alla rottura dei cavi sottomarini, che rendono possibile il funzionamento di reti telefoniche e web, la spessa coltre di cenere depositatasi sulla posta dell’aeroporto che serve l’isola del Pacifico ha costretto laa dirottare gli aiuti su imbarcazioni stivate con generi di prima necessità, ma il loro arrivo a destinazione è previsto il 20 gennaio.La possibilità di decollare dalla Nuova Zelanda alla volta di Tonga dovrebbe essere possibile da domani, sperando non si verifichino ulteriori eventi eruttivi.Navi delle Marine Militari di Australia e Nuova Zelanda si sono messe in viaggio per gestire gli aiuti.