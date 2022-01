Cofle, TP ICAP Midcap avvia copertura con "BUY" e TP a 24,3 euro

Cofle

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha iniziato la copertura sul titolo di, gruppo quotato dallo scorso 11 novembre su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive. Ilè stato fissato a(per un upside del 61% rispetto ai 15,1 euro per azione al momento della stesura della ricerca), mentre ilsul titolo è "". Attualmente, Cofle si posiziona a 15,6 con un aumento del 3,31%. Gli analisti credono che il modello di business di Cofle abbia un forte potenziale di crescita a lungo termine, significative barriere competitive e un profilo di rischio sicuro.TP ICAP Midcap prevede undel 13,7% per il periodo compreso tra il 2020 e il 2025. A lungo termine, "poiché Cofle ha i principali attori del settore nel suo portafoglio clienti, la sua crescita delle vendite dovrebbe essere sostanzialmentee", viene sottolineato.Entro il 2025, il gruppo punta ad aumentare il propriodi circa un punto all'anno. "Vediamo le due leve principali per raggiungere questo obiettivo in una, aumentando l'efficienza degli impianti esistenti, e, con investimenti in nuove linee di produzione e macchinari", scrivono gli analisti. Prevista una riduzione del peso del costo del personale in relazione alle vendite di 3 punti percentuali tra il 2020 e il 2025 (20% contro 23%). Nel breve-medio termine, fattori esogeni come i prezzi delle materie prime potrebbero causare volatilità dei margini.TP ICAP Midcap si aspetta che la società chiuda l'anno condi 52,1 milioni di euro, undi 11,9 milioni di euro e undi 9,3 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 58,6 milioni di euro, 14,2 milioni di euro e 11,1 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 63,2 milioni di euro, un EBIT di 16,1 milioni di euro e un utile netto di 12,6 milioni di euro. TP ICAP Midcap ha agito in qualità Joint Lead Manager nel processo di quotazione di Cofle e fornisce alla società un servizio per la produzione di raccomandazioni di investimento.