Future USA in ribasso. Pesante rosso per il Nasdaq

Goldman Sachs

Kohl's

Credit Suisse

Citrix Systems

Gap

(Teleborsa) - Dopo un weekend lungo (ieri Wall Street è rimasta chiusa per i festeggiamenti del Martin Luther King Day),. A muoversi con maggiore ribasso sono i titoli tech, che trascinano giù il Nasdaq, con gli investitori che aggiustano i portafogli in vista delle prossime mosse della Federal Reserve (che avrà una riunione di politica monetaria la prossima settimana). Intanto,. Oggi diffondono i dati Goldman Sachs, Charles Schwab, Bank of New York Mellon, Truist Financial, Interactive Brokers. Domani tocca, tra gli altri, a Bank of America, Procter & Gamble, UnitedHealth, US Bancorp, Morgan Stanley, Alcoa, United Airlines.Il contratto sulperde lo 0,86% a quota 35.638 punti, mentre quello sullomostra un ribasso dello 0,94% a 4.618 punti. Il derivato sulsegna un -1,56% a 15.367 punti.Sul, prima dell'Opening Bell la FED di New York pubblica il dato sulle condizioni del settore manifatturiero nello Stato di New York. Dopo l'apertura di Wall Street, l'Associazione nazionale dei costruttori diffonde la fiducia dei costruttori americani sulle vendite di nuove abitazioni.Tra ici sono quelli che hanno diffuso le trimestrali nel pre-market; su tutti spicca, che ha deluso a causa dell'aumento delle spese operative e della debole attività di trading.è sotto pressione da parte dell'investitore attivista Macellum Advisors,continua a soffrire l'avvicendamento ai vertici beneficia di indiscrezioni su una possbile acquisizione da parte di Elliott Investment Management and Vista Equity Partners,accusa un downgrade da parte di Morgan Stanley.