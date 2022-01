Giù l'indice del settore telecomunicazioni (-2,31%), scambi al ribasso per Telecom Italia

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

grande capitalizzazione

Telecom Italia

Inwit

bassa capitalizzazione

Giglio Group

Tiscali

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre mostra un'intonazione debole l'Ilprocede a quota 10.903,1 in diminuzione di 253,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua debole a 278 dopo aver avviato la seduta a 278.Tra le azioni italiane adell'indice telecomunicazioni, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,36%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,51%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,04% sui valori precedenti.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,16%.