In calo la Borsa di New York

(Teleborsa) - Avvio in calo per la borsa di. A muoversi con maggiore ribasso sono i titoli tech, che trascinano giù il Nasdaq, con gli investitori che aggiustano i portafogli in vista delle prossime mosse dellai funzionari torneranno a riunirsi la prossima settimana.Intanto, laè entrata nel vivo. Focus sui risultati oggi di Goldman Sachs, Charles Schwab, Bank of New York Mellon, Truist Financial, Interactive Brokers. Domani toccherà, tra gli altri, a Bank of America, Procter & Gamble, UnitedHealth, US Bancorp, Morgan Stanley, Alcoa, United Airlines.Sul fronte macroeconomico, prima dell'Opening Bell la Fed di New York ha pubblicato il dato sulle condizioni del settore manifatturiero nello Stato di New York . Tra poco è attesa invece la lettura della fiducia dei costruttori americani sulle vendite di nuove abitazioni da parte dell'Associazione nazionale dei costruttori.Sulle prime rilevazioni, ilè in calo (-1,18%) e si attesta su 35.487 punti: sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.604 punti, in calo dell'1,26%. In netto peggioramento il(-1,91%); sulla stessa tendenza, in rosso l'(-1,41%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, i settori(-1,69%),(-1,46%) e(-1,33%) sono tra i più venduti.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,16% dopo aver deluso il mercato a causa dell'aumento delle spese operative e della debole attività di trading.Seduta drammatica per, che crolla del 2,62%.Sensibili perdite per, in calo del 2,43%.In apnea, che arretra del 2,34%.Al top tra i, si posizionano(+32,12%),(+6,61%) e(+5,43%): quest'ultima beneficia di indiscrezioni su una possbile acquisizione da parte di Elliott Investment Management and Vista Equity Partners .I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,51%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,54%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,43%.Affonda, con un ribasso del 3,04%.