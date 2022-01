Invito all'acquisto per Rollins

Rollins

S&P-500

(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaioChiusura in profondo rosso per, componente dell', che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,64%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.Operativamente, l'azione si presta adal valore attuale visto a 32,62 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 61,18 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)