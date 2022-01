Lavoro, Orlando: ripresa economica e occupazionale non cancella rischio di emergenza sociale

(Teleborsa) - La ripresa economica e occupazionale "non cancella il rischio di un'". È quanto affermato dal ministro del Lavoro,, introducendo la presentazione della relazione sugli interventi e le misure di contrasto alla. Secondo Orlando "aver scongiurato un'emergenza economica non cancella il rischio di un'emergenza sociale. Se il lavoro povero cresce oltre un certo limite – ha detto – è un Paese in cui la tenuta sociale è fortemente a rischio". In riferimento al rapporto sulla povertà lavorativa Orlando ha poi sottolineato che "è importante mettere sul tavolo questo aspetto e provare a dare alcune risposte, che non sono meno urgenti di altri temi su cui siamo chiamati a fare i conti, come il costo dellee dell'e la battaglia contro il virus". Gli ultimi numeri sul lavoro "dicono che ci avviciniamo alla situazione- ha aggiunto - ma la ripresa non risolve e, anzi, acuisce alcuni elementi strutturali che caratterizzano il: precarietà e componente significativa di lavoratori in povertà".Sul"credo sia urgente porre la questione alle parti sociali" e già domani "avremo un primo passaggio" con i dati sul mercato del lavoro. "Anche il passaggio parlamentare, che è assolutamente cruciale, può avere esiti diversi in base allo sviluppo del dialogo. È molto importante dare una base alper potersi pronunciare". Il ministro Orlando ha poi spiegato che il salario minimo sperimentale per alcuni settori "è una strada". La cosa importante è il dialogo con le, ha aggiunto, perché "questo non è un ambito in cui si può decidere senza l'ascolto e senza il confronto".Infine, la proroga dellaè più di un'ipotesi sul tavolo del ministro. "Ci sarà sicuramente un intervento a favore delle categorie più colpite in queste settimane dalle conseguenze del Covid", ha detto nel corso della presentazione. "Quale sarà lo strumento e quali gli elementi quantitativi è oggetto di approfondimenti tecnici ancora in corso", ha aggiunto.