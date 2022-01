Male Piazza Affari in sintonia con gli altri Listini europei

TrenDevice

Clabo

Officina Stellare

Cofle

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

ENI

Unicredit

Telecom Italia

Prysmian

Moncler

DiaSorin

Reply

El.En

Carel Industries

Brembo

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Si muovono sopra la parità i, in scia ai rialzi delle quotazioni del greggio: il Brent è ai massimi da oltre sette anni per le tensioni in Medioriente che potrebbero frenare le forniture. Sul fronte macroeconomico, a novembre 2021 c'è stata una crescita congiunturale per le(+2,7%) e le(+1,7%) italiane, mentre il è aumentato a gennaio sulle attese che la crescita economica riprenderà nei prossimi sei mesi.Su Euronext Growth Milandi(ricavi 2021 sopra le attese grazie al boom del 4° trimestre),(dopo i postivi dati preliminari gestionali per il 2021),(grazie a una commessa da 8,5 milioni per una serie di telescopi spaziali) e(grazie all' avvio della copertura da parte di TP ICAP Midcap).L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,139. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,76%), raggiunge 84,91 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,30%.spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,09%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%, escende dell'1,06%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,79%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 29.913 punti, in calo dello 0,92%.Pesante il(-2,09%); sulla stessa linea, depresso il(-2,15%).di Milano, troviamo(+1,38%),(+0,64%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,39%.Affonda, con un ribasso del 3,19%.Crolla, con una flessione del 2,74%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,66%.Nessun titolo del FTSE MidCap è riuscito ad uscire dal territorio negativo.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,36%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,99%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,98%.In caduta libera, che affonda del 3,82%.