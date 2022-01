Mediobanca avvia programma di cambiali finanziarie da 4 miliardi di euro

Mediobanca

(Teleborsa) -ha perfezionato il(Multi-Currency Commercial Paper Programme) daper. L'operazione accoglie le novità in materia introdotte dal Decreto Rilancio (DL 34/2020), che ha che ha introdotto la possibilità anche per le banche di emettere tale tipologia di strumento finanziario, si legge in una nota dell'istituto di Piazzetta Cuccia.Il programma è ammesso alle negoziazioni sull', Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, in conformità ai criteri e ai requisiti stabiliti nel Market Convention on Short-Term European Paper (STEP) e avendo ottenuto la relativa certificazione di conformità (STEP Label). Le cambiali finanziarie saranno emesse, in forma dematerializzata, nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Il programma ha ottenuto i seguenti: F3 da Fitch, A-2 da S&P e P-2 da Moody’s.Il, che sarà pari a 100.000 euro o di controvalore equivalente in altra valuta, potrà essere incrementato di volta in volta sulla base dei termini contrattuali delle singole emissioni. Le cambiali finanziarie (commercial papers) sono uno strumento di finanziamento a breve termine già largamente diffuso sul mercato e consentiranno a Mediobanca di effettuare provvista sulle scadenze del mercato monetario.