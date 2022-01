Milano scende, l'Europa fa peggio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei. Intanto il mercato americano mostra scambi in forte ribasso con gli investitori che ipotizzano una stretta Fed già a marzo. Gli addetti ai lavori guardano alla riunione di politica monetaria, in calendario la settimana prossima, da cui cercheranno di capire le prossime mosse.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,65%. Lieve calo dell', che scende a 1.812,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 84,88 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,31%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,01%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,63%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,94%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,74% sul, mentre, al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,57%, portandosi a 30.189 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,9 miliardi di euro, in deciso ribasso (-34,24%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,89 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,53 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,09%),(+1,48%),(+0,68%) e(+0,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,31%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,20%.Sensibili perdite per, in calo del 2,77%.In apnea, che arretra del 2,70%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,51%),(+0,57%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,88%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,85%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,73%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,36%.