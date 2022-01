Monnalisa firma nuova linea di passeggini per Leclerc Baby

Monnalisa

(Teleborsa) -firma una, ampliando così la sua proposta nel mondo della prima infanzia, finora focalizzata principalmente su corredino e prodotti beauty. L', prevede una distribuzione internazionale multicanale e una duplice fonte di margine per Monnalisa, spiega in una nota la società italiana specializzata in abbigliamento per bambini di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan. Monnalisa guadagnerà sulle vendite realizzate da Leclerc Baby - attraverso il proprio sito e il proprio network di clienti multibrand - e venderà la linea di prodotti anche attraverso i suoi canali wholesale, retail e e-commerce."Abbiamo scelto Leclerc Baby perché è un'azienda giovane, innovativa e dinamica - ha commentatodi Monnalisa - Ci hanno conquistato con i loro prodotti ultraleggeri e il loro concept, espressione di uno stile di vita contemporaneo. I clienti, che già apprezzano la nostra offerta LAYETTE - tutine, bavaglie, pagliaccetti, completi e accessori, rispondono perfettamente al profilo di genitori interessati a prodotti di design ad alto comfort.con Leclerc Baby".