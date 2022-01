Officina Stellare, commessa da 8,5 milioni per una serie di telescopi spaziali

Officina Stellare

(Teleborsa) -si è aggiudicata unper la fornitura di una serie telescopi spaziali destinati alla ripresa ad alta risoluzione della superfice terrestre dall'orbita bassa e comprende anche lo sviluppo in parallelo di un nuovo modello di telescopio con prestazioni evolute. La commessa è arrivata nell'ambito di unaattivo nel settore delle analisi geo-spaziali, spiega in una nota la società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia."Siamo davvero molto soddisfatti di questo nuovo conseguimento, una commessa che conferma la stretta collaborazione avviata da diversi anni con il cliente nel segno della reciproca crescita - ha commentatodi Officina Stellare - Ci fa piacere notare come siano state riconosciute le qualità differenzianti che Officina Stellare sa mettere in campo,, riuscendo a garantire standard di qualità elevatissimi, efficienza, contenimento dei rischi, velocità di sviluppo e competitività economica".La commessa fa parte di un programma pluriennale mirato alla realizzazione di una innovativa piattaforma per la fornitura di servizi connessi all'Osservazione della Terra e basata su una infrastruttura di satelliti posizionati nell'orbita bassa. Il, per completarsi nell'arco dei prossimi due anni.