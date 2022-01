Patto Stabilità, sulla riforma l'ombra del "falco"

(Teleborsa) - Sulladeliltra ministri europei èOvviamente avere nuovi ministri è interessante, ma complessivamente vedo, specialmente sulladelle nostre, dove non siamo ancora alleperchè ci stiamo ancora lavorando, che ci sta unacomplessiva del problema che va affrontato. Puoi avere visioni diverse, o molto diverse, ma poi. Lo ha affermato il Commissario europeo all'Economia,, giungendo allAppena iniziata la discussione sulla riforma, l'obiettivo dichiarato e tutt'altro che di facile realizzazione, è trovare la giusta sintesi tra quanti spingono per una rivisitazione in chiave soft e quanti - come il neo Ministro tedesco delle Finanzeal debutto all'Eurogruppo ha subito voluto fissare il"Ora è il momento di ricostruire i margini di bilancio - ha detto - dobbiamo esseralla riduzione dei. Peraltro Linder è sembrato introdurre un ulteriore elemento potenzialmente problematico, sostenendo che si dovrebbe collegare la riduzione dei debiti pubblici alInterpellato su questi suoi propositi, il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe imbocca la strada sempre utile della diplomazia. "Mi attendo che con Linder, andando avanti nel 2022 dobbiamo identificare aree di terreno comune" sulla riforma del Patto di Stabilita' e di crescita "e al tempo stesso fare progressi sull'Unione bancaria".E su questi apparenti propositi di collegamento della riforma del Patto ad una intesa sull'Unione bancaria, "probabilmente - ha provato a interpretare Donohoe - stava dicendo che come ministri dobbiamo fare progressi" su entrambi i temi, date anche le interconnessioni del sistema bancario "che è centrale nel come operano le nostre economie". Più in generale, secondo Donohoe la discussione di ieri ha avuto una "buona intonazione". "I colleghi sono intervenuti esponendo le loro visioni e sono consapevoli - ha detto - della n