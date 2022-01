PNRR, Giovannini: cambiato radicalmente modo di selezionare investimenti e riforme

(Teleborsa) - Con ile "per colmare il divario Nord-Sud abbiamo deciso di investire massicciamente nel Mezzogiorno". Lo ha affermato il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,ntervenendo in videocollegamento a un evento all'Auditorium del Padiglione Italia a Expo Dubai, organizzato dall'ASviS, insieme al Padiglione Italia e alla Commissione Europea sull'Agenda 2030."Venerdì presenteremo un nuovo pacchetto su non solo sui principi di sostenibilità sulla valutazioni delle proposte, ma anche su sistemi di punteggio (scoring) su ogni, ha detto. E tra due settimane "presenteremo due rapporti importanti, il primo sull'impatto delOvviamente - ha proseguito Giovannini - lee servono nuovi strumenti digitali per valutare la sostenibilità". "Le nuove infrastrutture devono essere a neutralità climatica e cercheremo di ripristinare la biodiversità. Il secondo rapporto è su come mobilitare investimenti privati sulle infrastrutture, perchè i fondi pubblici non sono e non saranno abbastanza quindi mobilitare la finanza privata sarà vitale", ha spiegato. Giovannini ha quindi concluso ringraziando il Padiglione Italia per l'evento.