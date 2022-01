Prysmian, il calendario finanziario del 2022

Gruppo specializzato nella produzione di cavi

Prysmian

(Teleborsa) - Ilha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.In linea con la politica dei dividendi, il management diha specificato che lo stacco dell'eventuale dividendo avverrà nel mese di aprile.CDA: Bilancio consolidato del Gruppo Prysmian e progetto di bilancio di esercizio di Prysmian S.p.A. al 31 dicembre 2021Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari ed investitori istituzionaliAssemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 - Unica convocazioneCDA: Relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2022Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari ed investitori istituzionaliCDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari ed investitori istituzionaliCDA: Relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2022Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari ed investitori istituzionali