Tinexta acquisisce in Spagna il 70% di Evalue Innovation

Tinexta

(Teleborsa) - Il Gruppo, leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services, ha acquisito in data odierna la maggioranza della società spagnola Evalue Innovation (Evalue), attraverso la società Warrant Hub, leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo., in coerenza con le linee strategiche annunciate. Inoltre, la nuova acquisizione rafforza la vocazione europea di Warrant Hub, già presente in Belgio, Francia e Bulgaria, consentendole di sfruttare le potenzialità di sviluppo sia commerciale – soprattutto per quanto attiene alle opportunità legate alla finanza europea – sia industriale, avviando un virtuoso scambio di know-how e best practices.L’operazione di acquisizione del 70% di Evalue Innovation prevede il, inclusivo dell’indebitamento finanziario pro quota al 31.12.2021 pari a 0,4 milioni di euro (corrispondente a un multiplo implicito sull’Ebitda 2020 di circa 7x), che è stato corrisposto con la liquidità esistente del Gruppo.che potranno essere esercitate nel 2024 su una quota del 15% e nel 2026 su un’ulteriore quota del 15%, in base a specifici accordi. Il valore attualizzato di tali opzioni è stimato in 10,3 milioni di euro. L’operazione è assistita dalle usuali dichiarazioni e garanzie.Alla luce di quanto riportato, l‘investimento complessivo per il 100% della società è stimato in 30,9 milioni di euro, così composto: Cash out iniziale: 20,6 milioni di euro; Debito Put Options nel 2024: 4,9 milioni di euro; Debito Put Options nel 2026: 5,4 milioni di euro.