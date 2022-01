WINDTRE e ACEA Energia estendono partnership sull'intero territorio nazionale

(Teleborsa) - Dopo un periodo di avvio graduale del servizio che nel 2021 ha già coinvolto 12 regioni italiane,estendono la loro collaborazione per promuovere e commercializzare l'su tutto il territorio nazionale. Da oggi, – annuncia una nota congiunta – saranno più di 2mila i punti vendita dell'operatore di tlc abilitati alla distribuzione delle soluzioni per la fornitura di elettricità e gas."Con il lancio su scala nazionale, WINDTRE LUCE&GAS – commenta– arricchisce ulteriormente il nostro portafoglio di offerte come riferimento unico per una gestione semplice, trasparente e al giusto prezzo di tutte le utenze della casa: telecomunicazioni ed energia"."L'estensione della collaborazione con WINDTRE su tutto il territorio nazionale – ha dichiarato il– si inserisce perfettamente all’interno della nostra strategia di sviluppo, basata sulla vicinanza al territorio e sulla diversificazione dei canali di distribuzione, in linea con le iniziative che hanno caratterizzato il 2021 dell'azienda".I clienti – si legge nella nota – potranno accedere al prezzo all'ingrosso dell'energia e del gas, con un contributo fisso mensile indipendente dai consumi. L'energia elettrica delle soluzioni WINDTRE LUCE&GAS Powered by ACEA Energia proviene al 100% da fonti rinnovabili.