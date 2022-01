AdR, Troncone: "Riduzione emissioni gas serra è priorità assoluta"

Gruppo Atlantia

(Teleborsa) -". Lo ha ribadito l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma,, nel corso dell’evento, ricordando che Fiumicino e Ciampino hanno rocevuto da ACI Europe la più alta certificazione Airport Carbon Accreditation."L'aeroporto die raggiungeremo, con una strategia rivolta principalmente alle fonti rinnovabili e alla mobilità elettrica e intermodale", ha spiegato il numero uno della società aeroportuale della Capitale che è parte delTroncone ha anche citato idell’azienda: il successo ottenuto dal lancio del suoda 300 milioni a novembre 2020 ed ilda 500 milioni collocato ad aprile aprile 2021.“Il nostrovuole essere caratterizzato dae va oltre gli aeroporti per contribuire alla decarbonizzazione dell'intero settore", ha ribadito il manager.Troncone ha voluto far, un biocarburante già disponibile che consente di ridurre le emissioni di CO2 nel breve-medio termine senza richiedere modifiche alla rete di distribuzione ed ai motori degli aerei. "Fiumicino è stato il primo aeroporto in Italia a rendere disponibile il Saf", ha ricordato l'Ad-"La nostra opinione - ha concluso - è che gli, dimostrando che questa è possibile e meritando un quadro di policy di sostegno e incentivante lo sviluppo".