Banche USA: nel 2022 normalizzazione, ma non si torna a pre-pandemia

(Teleborsa) - Lanon permette solo di fare un bilancio dell'anno appena concluso, ma anche di capire cosa pensano gli riservi il 2022. Il secondo anno pandemico, il 2021, è stato un anno da record per i colossi bancari a stelle e strisce, per una serie di motivi: la liquidità immessa dalla Federal Reserve nel sistema ha portato a liquidità e trading senza precedenti, i mercati globali hanno registrato un anno d'oro con una crescita poderosa del valore delle azioni, sempre più persone si sono avvicinate ai mercati azionari, i livelli di IPO e M&A (operazioni che permettono di guadagnare consistenti commissioni) sono stati molto elevati.Giàper diversi istituti e molti osservatori scommettono che questo trend continuerà, visto che quest'anno inizierà la stretta monetaria della banca centrale americana, che ha già iniziato a ridimensionare i suoi acquisti di asset. Ledel mercato e ai loro manager è stato chiesto cosa aspettarsi per il 2020 durante le call con gli analisti di questi giorni."Nessuno di noi avrebbe potuto prevedere l'ambiente che abbiamo vissuto negli ultimi due anni e in particolare l'ambiente di quest'anno, che è stato ovviamente un notevole vantaggio per la nostra attività", ha detto agli analisti l'amministratore delegato di. "Non lo vediamo in alcun modo come un ambiente permanente che continuerà a questo ritmo", ha aggiunto Solomon, chiarendo che la banca sta ancora assistendo a un'attività "ragionevole" nel 2022 e che l'attività potrebbe prosperare indipendentemente dalle condizioni di mercato., pur prevedendo di non poter ripetere le performance del 2021,. Lo ha dichiarato il Chief Financial Officerin un'intervista, affermando inoltre: "Abbiamo assistito a una differenziazione nelle politiche delle banche centrali globali che dovrebbero rendere i mercati più attivi". Indipendentemente dall'andamento dei prossimi mesi, ha aggiunto, "siamo stati in grado di guadagnare quote di mercato e questo ci posiziona particolarmente bene all'inizio del 2022"."Nel nostro scenario base, i mercati e le banche si avviano verso una normalizzazione nel 2022 rispetto agli anni record nel 2020 e nel 2021 e da allora in poi riprendono una crescita modesta", ha detto agli analisti, Chief Financial Officer di. Barnum evidenziato che i volumi di scambio rimarranno comunque elevati nel 2022: "".Nel, JPMorgan Chase ha registrato un utile di 10,4 miliardi di dollari su ricavi di 29,26 miliardi di dollari; Goldman Sachs ha comunicato un utile di 3,94 miliardi di dollari su un fatturato di 12,64 miliardi di dollari; Morgan Stanley ha registrato un utile netto è stato di 3,7 miliardi di dollari su un fatturato di 14,52 miliardi di dollari; ha incassato un utile netto di 7 miliardi di dollari su un fatturato di 22,17 miliardi di dollari; ha comunicato un utile netto di 3,2 miliardi di dollari su ricavi di 17 miliardi di dollari. ha registrato un utile netto di 5,75 miliardi di dollari su ricavi pari a 20,86 miliardi di dollari.