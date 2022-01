Borse europee sopra la parità. In rosso Piazza Affari

S&P-500

Landi Renzo

Tinexta

MFE - MediaForEurope

Prysmian

Telecom Italia

Moncler

EEMS

TrenDevice

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Moncler

Nexi

Inwit

STMicroelectronics

Telecom Italia

Prysmian

Banca Generali

Tinexta

Sanlorenzo

GVS

Danieli

Maire Tecnimont

Anima Holding

Esprinet

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece hanno terminato sulla parità. Negli USA, sostanzialmente stabile l'ai titoli di, che ieri sera ha comunicato l'acquisizione di Idro Meccanica, e, che sempre nella giornata di ieri a mercati chiusi ha reso nota l'acquisizione in Spagna il 70% di Evalue Innovation.(sulle indiscrezioni che vorrebbero il gruppo interessato a presentare un'offerta per i tre canali televisivi in Francia),(in scia alle ispezioni effettuate dall'antitrust tedesco su alcuni stabilimenti del gruppo in Germania) e(che soffre l'incertezza sulle strategie del gruppo e l'allontanarsi della prospettiva di un'OPA di KKR)., spinta dalle trimestrali positive di Burberry e Richemont. Sedutaper, che ha registrato diverse sospensioni sia al rialzo che al ribasso, e ribasso di, su cui pesano le prese di profitto dopo il balzo di ieri.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,20%. Forte rialzo per l', che segna un guadagno dell'1,55%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,25%), che raggiunge 87,35 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +140 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,35%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,24%,avanza dello 0,35%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,55%.Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,41%; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 29.835 punti.In frazionale progresso il(+0,32%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,42%).Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,43 miliardi di euro, in ribasso (-5,06%), rispetto ai precedenti 2,56 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,77 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,72 miliardi.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,74%.Brilla, con un forte incremento (+3,22%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,67%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,57%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,12%.Sensibili perdite per, in calo del 3,02%.In apnea, che arretra del 2,27%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,02%.di Milano,(+4,75%),(+3,74%),(+3,36%) e(+2,71%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,94%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,98%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,63%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,57%.