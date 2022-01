BPER, accordo con Confindustria Alberghi per supportare aziende turistiche

gruppo BPER

(Teleborsa) - Il(BPER Banca e Banco di Sardegna) e Confindustria Alberghi hanno siglato un. Le imprese associate all'organismo potranno contare sui professionisti del gruppo BPER sull'intero territorio nazionale per avere un piano di investimento programmato e accedere alle soluzioni finanziarie più opportune. Il gruppo modenese metterà a disposizione una vasta gamma di prodotti e servizi, sfruttando gli strumenti agevolativi previsti dal PNRR e quelli relativi ai differenti Fondi strutturali e d'investimento. Saranno, integrando i finanziamenti previsti dal PNRR con iniziative specifiche.Inoltre, l'accordo prevede, dedicando condizioni di favore a quelle che si dimostrano disponibili a fornire a BPER tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione della sostenibilità e al monitoraggio periodico ESG."Con questo importante accordo offriamo alle imprese del settore turistico alberghiero un supporto a 360 gradi - ha commentato- È infatti necessario più che mai in questo periodo essere attenti alle scelte di investimento, tenendo conto delle ultime opportunità legislative, perché possono determinare il successo della ripresa di molte aziende e dell'intero settore. Un’attenzione particolare è dedicata alle iniziative sostenibili, che rappresentano un segmento sul quale puntiamo molto"."L'accordo si inserisce nel quadro delle attività che Confindustria Alberghi pone a sostegno delle imprese in questo momento così difficile per il settore - ha affermato- Un prodotto finanziario che tiene conto degli obiettivi del PNRR ed è in linea con quelle attività necessarie anche a riqualificare l'offerta alberghiera declinando il tema della sostenibilità sia in chiave economica che sociale".