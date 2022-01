Delta prevede cancellazioni di voli legate al maltempo in presenza del 5G

Delta

(Teleborsa) -prevede la possibilità die causate dall’implementazione delnelle vicinanze di decine di aeroporti statunitensi, a partire da oggi.La, ente delle compagnie aeree, ha emesso numerosiin cui l’implementazione del servizio 5G nello spettro della banda C potrebbe causarein diverse condizioni atmosferiche, durante le quali normalmente gli aerei operano invece in sicurezza.Lehanno concordato martedì diprevista oggi e la ritarderanno presso alcuni aeroporti statunitensi. Sebbene tutto ciò rappresenti uno sviluppo positivo per prevenire interruzioni diffuse alle operazioni di volo, Delta conferma che, responsabile delle operazioni di Delta, si è detto fiducioso che possa essere trovata “una soluzione pratica che consentirà l’implementazione della tecnologia 5G, garantendo al tempo stesso la sicurezza ed evitando interruzioni di volo”.Delta si è impegnata aai passeggeri,dovuto a condizioni meteorologiche di bassa visibilità che hanno un impatto su un aeroporto interessato dal 5G.Delta si è unita ad altre compagnie aeree pernello spettro della banda C fino a quando ci saranno più protezioni e garanzie contro le potenziali interferenze con i radioaltimetri degli aerei. I radioaltimetri sono un elemento fondamentale della tecnologia che è alla base di molte funzioni degli aerei e forniscono ai piloti le indicazioni per far volare gli aerei in sicurezza, soprattutto durante le fasi critiche del volo.