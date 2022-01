Giornata drammatica a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

finanziario

telecomunicazioni

Visa

Goldman Sachs

JP Morgan

Cisco Systems

Microsoft

Activision Blizzard

Citrix Systems

Electronic Arts

Vodafone

Bed Bath & Beyond

Moderna

Applied Materials

KLA-Tencor

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione dell'1,51%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che si ferma a 4.577 punti, in netto calo dell'1,84%.In forte calo il(-2,57%); sulla stessa tendenza, pesante l'(-1,85%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,49%),(-2,30%) e(-1,99%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,57%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,01%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,06%.In caduta libera, che affonda del 2,66%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,43 punti percentuali.(+25,88%),(+5,43%),(+2,66%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,06%.Seduta drammatica per, che crolla dell'8,85%.Sensibili perdite per, in calo dell'8,77%.In apnea, che arretra del 7,20%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso 20 punti; preced. 15,4 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 230K unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,9%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,55 Mln barili)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,1%).