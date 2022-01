Gruppo FS, Italferr si aggiudica contratto sviluppo linea AV Rail Baltica

(Teleborsa) - Iltramite la sua società di ingegneriasi è aggiudicato un nuovo contratto per la realizzazione della nuova linea, infrastruttura che ha l’obiettivo di collegarefacendo da catalizzatore per ladell'In particolare,in partnership con, si è aggiudicata, il contratto per la fornitura di servizio di ingegneria e project management per lal’approvvigionamento e la supervisione della realizzazione del sottosistemaIlè stato sottoscritto nella giornata di ieri, 18 gennaio 2022.La partnership - riferisce la nota -attraverso la supervisione tecnica della progettazione, della costruzione, dell'integrazione del sistema, del collaudo e della messa in servizio."Italferr è onorata di far parte del progetto di infrastruttura ferroviaria ad alta velocità Rail Baltica e di assistere RB Rail, insieme ai suoi partner SYSTRA ed EGIS – ha commentato, Amministratore Delegato di Italferr - siamo molto lieti di avere l'opportunità di fornire supporto a RB Rail nella realizzazione di un progetto così impegnativo e strategico, che migliorerà la connettività tra i tre paesi baltici e l'intera rete di trasporto europea, garantendo peraltro un notevole beneficio socio-economico oltre i confini del progetto, insieme a nuovi standard di trasporto. Questa aggiudicazione, aumentando la presenza di Italferr nei Paesi Baltici, ne rafforza l'interesse nell'area".Gestito dall’agenzia intergovernativacon un investimento complessivo di 5.8 miliardi di euro finanziato per l’85% dall’Unione Europea, il progetto della Rail Baltica prevede 870 chilometri di nuova linea alta velocità interoperabile a doppio binario per il trasporto di passeggeri e merci, attraverso tre paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), sette stazioni passeggeri e tre nuovi terminal merci multimodali, e ulteriori connessioni con aeroporti e porti. La nuova linea ferroviaria consentirà una velocità massima di 249 km/h per i treni passeggeri e 120 km/h per i treni merci e sarà dotata del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System).Ilattraverso Italferr, è già presente nel progetto della Rail Baltica. Adinfatti, la società di ingegneria aveva sottoscritto in consorzio con la tedesca Deutsche Bahn e la spagnola Idom il contratto per il supporto alle attività di elettrificazione della