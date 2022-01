Il calendario 2022 degli eventi societari di Eni

Società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) - La, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2022 e delle conference call per la presentazione dei dati contabili.In linea con la politica dei, il management diha specificato che il pagamento del saldo del dividendo 2021 sarà effettuato il 25 maggio 2022, con data di stacco il 23 maggio 2022, mentre il pagamento dell’acconto dividendo relativo all’esercizio 2022 sarà effettuato il 21 settembre 2022, con data di stacco il 19 settembre 2022CDA: Bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2021 e previsione relativa all’ammontare del dividendo per l’esercizio 2021Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati finanziariCDA: Relazione finanziaria annuale 2021 che comprende il progetto di bilancio di esercizio - Proposta dividendo 2021 - Piano strategico 2022-2025Appuntamento: Comunicato stampa su Relazione finanziaria annuale e proposta dividendoAppuntamento: Piano strategico 2022-2025 - Strategy presentation e relativo comunicato stampaCDA: Risultati del I trimestre 2022Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati finanziariAssemblea: Relazione finanziaria annuale 2021 - Unica convocazione - A seguire comunicato stampaCDA: Risultati del II trimestre 2022 e Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 - Previsione acconto dividendo per l'esercizio 2022Appuntamento: Comunicato stampa e conference callCDA: Delibera acconto dividendo per l’esercizio 2022 - A seguire comunicato stampaCDA: Risultati del III trimestre 2022Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati finanziari