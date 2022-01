Il lancio del 5G negli Usa contestato dalle compagnie aeree

Verizon

(Teleborsa) - Le rassicurazioni prodotte dall’, che ha riportato quelle delle compagnie di telecomunicazioni circa le possibiliprodotte dalle antenne dellaall’esordio negli Stati Uniti, non hanno convinto le compagnie aeree. Si teme, infatti, che il sistema 5G possa crearenell’uso delle frequenze della, la stessa che permette agli equipaggi dei voli in avvicinamento di rilevare puntualmente l’altezza dal suolo.La notizia che i gestori di telecomunicazionisi sarebbero impegnati anon ha rimosso i dubbi.Di conseguenza, ad eccezione degli aeroporti New York JFK, Washington e Los Angeles, sui tabelloni degli altriapparirà la scritta. La compagnia degli Emirati Arabiper città comealmeno fino al 31 gennaio, in attesa di vederci chiaro.I vettori americani, primi fra tutti, insieme alle compagnie cargo come, chiedono espressamente che il sistema 5G e le relative antenne agiscano