Landi Renzo, balzo in borsa dopo l'acquisizione di Idro Meccanica

(Teleborsa) -è ildopo che ieri sera ha comunicato, attraverso la controllata Safe&Cec, per un prezzo (equity value) di 6,4 milioni di euro. "Operazione di piccola dimensione ma con una forte valenza strategica in quanto permette a Landi Renzo di accelerare la strategia di crescita nelle infrastrutture di distribuzione dell'idrogeno e del biometano", hanno scritto gli analisti diin merito all'operazione della società quotata sul segmento STAR e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione.Ottima infatti la performance di, che si attesta a 0,889 euro per azione, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,9227 e successiva a 1,007. Supporto a 0,8387.