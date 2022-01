Pesante il comparto sanitario italiano (-1,56%), andamento negativo per Amplifon

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

Amplifon

Recordati

bassa capitalizzazione

GPI

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l'a dispetto della cautela evidenziata dalIlha aperto a quota 286.634,2 in contrazione di 4.560 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile a 880, dopo aver avviato la seduta a 880.Tra ledi Piazza Affari del comparto sanitario, a picco, che presenta un pessimo -2,73%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,45 punti percentuali.Tra i titoli adell'indice sanitario, composto ribasso per, in flessione dell'1,97% sui valori precedenti.