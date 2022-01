Assicurazioni Generali è “Top Employer” 2022

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) -è stata riconosciuta come “” 2022 da Top Employers Institute, l’ente certificatore globale delle eccellenze in ambito HR, grazie alle politiche e strategie attuate per attrarre i migliori talenti, contribuire al benessere dei propri dipendenti e migliorare l’ambiente di lavoro. LaTop Employer è stata riconosciuta ad Assicurazioni Generali, a Generali Italia e Cattolica Assicurazioni in Italia e in Spagna a Generali España.Top Employers Institute ha valutato Assicurazioni Generali considerando molteplici, tra cui i programmi e i processi HR, lo sviluppo delle persone, l’ambiente lavorativo e i valori aziendali, confrontandoli con quelli di oltre 1.800 aziende in 123 Paesi nel mondo.