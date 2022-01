Green Pass, da oggi obbligatorio per andare da barbieri ed estetisti

(Teleborsa) - È attesa per oggi la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi sul Dpcm che conterrà la lista dei negozi dove non sarà obbligatorio avere il Green Pass a partire da febbraio 2022, mentre entrano in vigore le nuove regole per andare dal, dale dall’per cui servirà il(che si ottiene con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore).Dal 1° febbraio 2022 il Green Pass rilasciato a guariti e vaccinati sarà valido. Sempre da febbraio il Green Pass base servirà invece per accedere a "pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari". Non dovranno avere il Green Pass i cittadini che devono entrare in una stazione deio in un commissariato per presentare una denuncia o comunque svolgere un atto "indifferibile". Non servirà il certificato anche per partecipare a un processo inSi sta ultimando invece l’elenco deglidal controllo del certificato in vista dell'obbligo anche per i negozi che partirà a febbraio. Non servirà la certificazione verde per acquistaresia nei negozi al dettaglio, sia nei supermercati: sono nell’elenco i negozi che vendono surgelati, le pescherie, le bevande, i rappresentanti di ittica. Libero accesso anche nei. Per comprare medicinali e prodotti per la cura per il corpo non servirà il Green Pass, che invece sarà necessario per i negozi di. Nessun certificato anche per parafarmacie e negozi che vendono i prodotti igienico sanitari compresi deodoranti, bagno schiuma, shampoo. Libero ingresso anche negliNiente certificato per leall’aperto (i chioschi) – servirà invece per i negozi che vendono giornali o le librerie – così come per i negozi che vendono generi alimentari e per la cura degli animali, per acquistare carburante per veicoli e motoveicoli, ma anche i prodotti per il riscaldamento: pellet, legna, combustibili. Dalinvece servirà il green pass base.